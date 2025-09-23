Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 23 сентября

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 23 сентября, вторник. В частности, понижены курс доллара и курс российского рубля, а курс евро стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, во вторник, 23 сентября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0402 белорусского рубля, 1 евро — 3,5799 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6331 белорусского рубля.
В соотношение с валютными курсами, установленными на понедельник, 22 сентября, курс доллара и курс российского рубля во вторник, 23 сентября, стали ниже, а курс евро потяжелел в валютной корзине. Ощутимее при этом в сторону понижения скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0028 белрубля, курс евро вырос на 0,0018 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0043 белрубля.
