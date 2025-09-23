Хабаровский край представил совместные с Китаем проекты на форуме в Москве

Вице-губернатор также подчеркнул, что экономика края ориентирована не только на внутренние, но и на внешние рынки. Регион становится «воротами» России в АТР, где продвигаются экспортные проекты и создаются условия для трансфера технологий, необходимых для укрепления технологического суверенитета страны.