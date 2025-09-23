Хабаровский край представил совместные с Китаем проекты на форуме в Москве

Хабаровский край представил свои совместные с КНР проекты на XII Форуме «Международный день торговли — 2025», который прошёл в Центре международной торговли в Москве. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и международных организаций, обсуждавших экспортный потенциал России и новые пути интеграции в АТР.
На пленарной сессии «ВЭД 2025: Глобальные горизонты. Устойчивое будущее» с докладом выступил вице-губернатор региона Олег Игнатов. Он отметил, что Хабаровский край становится ключевым транспортно-логистическим узлом страны на Дальнем Востоке.
«В регионе развиваются все виды транспорта, строятся новые порты, аэропорты и погранпереходы, расширяется железнодорожная сеть. Создаются новые маршруты и транспортные хабы, внедряются цифровые решения. В перспективе — формирование глобальных мультимодальных цепочек с партнёрами из стран АТР», — сказал Игнатов.
Вице-губернатор также подчеркнул, что экономика края ориентирована не только на внутренние, но и на внешние рынки. Регион становится «воротами» России в АТР, где продвигаются экспортные проекты и создаются условия для трансфера технологий, необходимых для укрепления технологического суверенитета страны.
Вопросы сотрудничества с азиатскими державами будут обсуждаться на созданной в этом году площадке Российско-Китайского форума, которая станет постоянной. В 2026 году в её работе примут участие бизнес-делегации из Китая, Монголии, Лаоса и Вьетнама.