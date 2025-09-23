Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске ликвидирован аварийный барак на улице Владивостокской

В ближайшие две недели планируется демонтировать еще восемь зданий.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершен снос аварийного барака по адресу: улица Владивостокская, 30. В прошлом году все жители здания были переселены в новые благоустроенные квартиры. Это первый объект в серии запланированных мероприятий по расселению ветхого жилья. Подробнее 0 в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ближайшие две недели планируется демонтировать еще восемь аварийных бараков. Работы ведутся в рамках нового этапа национальной программы, реализуемой совместно с правительством Хабаровского края. До конца 2026 года планируется расселить 862 жилых помещения, на эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Отмечена благодарность губернатору края Дмитрию Демешину за поддержку программы и депутатам Законодательной Думы за совместную работу. Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия сотен семей и повысить качество городской среды.