В Хабаровске ликвидирован аварийный барак на улице Владивостокской

В Хабаровске завершен снос аварийного барака по адресу: улица Владивостокская, 30. В прошлом году все жители здания были переселены в новые благоустроенные квартиры. Это первый объект в серии запланированных мероприятий по расселению ветхого жилья. Подробнее 0 в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ближайшие две недели планируется демонтировать еще восемь аварийных бараков. Работы ведутся в рамках нового этапа национальной программы, реализуемой совместно с правительством Хабаровского края. До конца 2026 года планируется расселить 862 жилых помещения, на эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.
Отмечена благодарность губернатору края Дмитрию Демешину за поддержку программы и депутатам Законодательной Думы за совместную работу. Реализация проекта позволит улучшить жилищные условия сотен семей и повысить качество городской среды.