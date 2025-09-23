В Хабаровске ликвидирован аварийный барак на улице Владивостокской

В ближайшие две недели планируется демонтировать еще восемь аварийных бараков. Работы ведутся в рамках нового этапа национальной программы, реализуемой совместно с правительством Хабаровского края. До конца 2026 года планируется расселить 862 жилых помещения, на эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.