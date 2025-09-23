Ричмонд
Жителю Красноярского края вернут 177 тысяч рублей за некачественный смартфон

В телефоне не работала сим-карта.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае суд обязал салон связи вернуть покупателю более 177 тысяч рублей за некачественный смартфон. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, северянин приобрел гаджет в сентябре 2024 года, но уже через несколько месяцев в товаре появились недостатки.

Со слов мужчины, в телефоне не работала сим-карта — дозвон не проходил, выйти в интернет не получалось. Продавец принял гаджет на гарантийный ремонт, однако дефектов специалисты не нашли.

Не согласившись с таким заключением, горожанин потребовал вернуть стоимость товара. Магазин отказался.

— Тогда пострадавший обратился в другой сервисный центр, который выявил скрытый производственный дефект. Затем он связался с сотрудниками Роспотребнадзора, — добавили в ведомстве.

Судебная товароведческая экспертиза также выявила дефект в смартфоне — неисправный приемно-передающий модуль системной платы. Поэтому в пользу потребителя с салона связи взыскали более 177 тысяч рублей, в том числе штраф и неустойку.