Жителю Красноярского края вернут 177 тысяч рублей за некачественный смартфон

В Красноярском крае суд обязал салон связи вернуть покупателю более 177 тысяч рублей за некачественный смартфон. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, северянин приобрел гаджет в сентябре 2024 года, но уже через несколько месяцев в товаре появились недостатки.