В России захотели запустить госпрограмму «Новый автомобиль — каждой семье»: кто сможет в нее попасть и как она будет работать

Правительству России предложили запустить госпрограмму «Новый автомобиль — каждой семье», по которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и взамен получить сертификат на покупку нового российского автомобиля. С таким предложением в премьеру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.