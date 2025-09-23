В России захотели запустить госпрограмму «Новый автомобиль — каждой семье»: кто сможет в нее попасть и как она будет работать

Правительству России предложили запустить госпрограмму «Новый автомобиль — каждой семье», по которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и взамен получить сертификат на покупку нового российского автомобиля. С таким предложением в премьеру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
Суть инициативы в том, отмечается в обращении, чтобы россияне обновляли транспорт, тем самым, поддерживая отечественного автопроизводителя. Механизм работы программы несложный: за утилизацию гражданин получал бы сертификат, соответствующий рыночной стоимости старой машины. Приобрести новый автомобиль можно будет только отечественный — марки ВАЗ или ГАЗ.
Далее сертификат может быть первоначальным взносом при покупке нового авто, оставшуюся часть можно будет внести своими средствами или кредитными по госсубсидированной ставке.
Накануне глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов выступил с предложением поэтапно менять автомобили с правым рулем в России на более безопасный транспорт, вводя меры государственной поддержки водителей.
При этом автоэксперты уверены, что такие меры бессмысленны, поскольку, например, на Дальнем Востоке у этих автомобилей просто нет альтернативы.