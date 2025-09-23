Россияне определили оптимальный размер финансовой подушки

Что касается размера финансовой подушки, 20% опрошенных выбрали оптимальной сумму в 301−500 тысяч рублей. Еще столько же респондентов проголосовали за вариант: от 501 тысячи до миллиона рублей. Минимальное количество участников опроса проголосовало за размер подушки в менее чем 100 тысяч рублей.