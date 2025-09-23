Россияне определили оптимальный размер финансовой подушки

Сумма более миллиона рублей стала оптимальным размером финансовой подушки для россиян. Об этом заявили 32% респондентов. Исследование провели «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру», цитирует РБК.
Так, большинство опрошенных сообщили, что хранят деньги на рублевых вкладах. 35% респондентов рассказали, что используют для этого наличные средства. Еще 17% предпочли хранить деньги в инвестициях и страховых программах.
Что касается размера финансовой подушки, 20% опрошенных выбрали оптимальной сумму в 301−500 тысяч рублей. Еще столько же респондентов проголосовали за вариант: от 501 тысячи до миллиона рублей. Минимальное количество участников опроса проголосовало за размер подушки в менее чем 100 тысяч рублей.
В России в 2025 году вырос средний уровень зарплат. Он увеличился примерно на 15%. Средний уровень дохода продолжает расти.