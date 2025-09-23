Ричмонд
В центре Екатеринбурга отреставрируют известный особняк

Госэкспертиза одобрила проект реставрации «Дома ювелира И. К. Анфиногенова» в Екатеринбурге.

Проект реставрации исторического особняка «Дом ювелира И. К. Анфиногенова» в центре Екатеринбурга получил одобрение госэкспертизы. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Особняк адаптируют под культурно-просветительский центр. В рамках проекта реконструкции старые участки стен первого этажа здания будут убраны. Их потом отстроят заново, используя старые кирпичи и бревна. Оригинальную кладку сохранят и приведут в порядок. Все деревянные части обработают специальными средствами, укрепят фундамент здания и зальют новые полы. Стоимость реставрации и за чей счет ее будут проводить не уточняются.

Дом ювелира Ивана Анфиногенова, построенный в конце XIX века, внесен в реестр объектов культурного наследия. В 1990-х годах в нем случился пожар, который сильно повредил здание.