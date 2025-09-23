В центре Екатеринбурга отреставрируют известный особняк

Особняк адаптируют под культурно-просветительский центр. В рамках проекта реконструкции старые участки стен первого этажа здания будут убраны. Их потом отстроят заново, используя старые кирпичи и бревна. Оригинальную кладку сохранят и приведут в порядок. Все деревянные части обработают специальными средствами, укрепят фундамент здания и зальют новые полы. Стоимость реставрации и за чей счет ее будут проводить не уточняются.