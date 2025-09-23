В Госдуме предложили запустить программу обмена старых авто на новые, но есть нюанс

Предлагаемая программа предусматривает, что автомобили старше 15 лет можно будет сдать на утилизацию и получить взамен сертификат, который потом используется при покупке нового автомобиля, произведённого в России. Предполагается, что сертификат будет соответствовать рыночной стоимости утилизированной машины.
По замыслу авторов, полученный сертификат можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке новой машины марки ВАЗ или ГАЗ. Оставшуюся часть стоимости можно будет оплатить собственными средствами или оформить кредит по льготной государственной ставке.
В следующем месяце в России начнёт действовать новый порядок исчисления утильсбора, теперь его размер будет зависеть от мощности двигателя автомобиля, что может серьёзно повлиять на стоимость новых машин. Как подчёркивает аэтоэксперт Андрей Бундин, повышение цен коснётся практически всех популярных моделей авто.