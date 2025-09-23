Подешевеют ли автомобили в Казахстане, если мировые бренды вернутся в Россию, рассказал эксперт

Популярные мировые бренды автомобилей покинули рынок России в 2022 году на фоне геополитического кризиса и принятых санкций. Это также повлияло на авторынок Казахстана — возник дефицит некоторых моделей.
Как сообщает портал AutoReport.kz, прогнозами о том, как возвращение автопроизводителей из Европы, Японии и США может повлиять на цены в Казахстане, поделился директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян.
Почему автопроизводители могут вернуться
Как сообщается в источнике, для многих мировых компаний сохраняются политические риски от возможного возвращения на российский рынок. Однако он остается для них привлекательным.
«Вместе с этим, даже в нынешнем состоянии российский рынок остается третьим по величине в Европе и десятым — в мире. В таких условиях бизнесу приходится балансировать между тем, чтобы оставаться бизнесом и минимизировать риски политического давления.
Пока сложно утвердительно говорить о том, каким образом сложится ситуация на горизонте двух-трех лет, однако уже в скором времени закончатся сроки некоторых опционов, по которым иностранные компании передавали российские активы.
Поэтому уже сейчас наблюдается повышение переговорной активности», — сообщает Артур Мискарян.
При этом отмечается, что некоторые автопроизводители фактически продолжали действовать на рынке РФ и соблюдали все гарантийные обязательства, даже добиваясь роста экономических показателей. Хотя в то же время их офисы официально закрывались.
Три сценария возврата и последствия для рынка Казахстана
В случае, если компании решат продолжить деятельность в России, эксперт прогнозирует три варианта осуществления подобных планов:
- возвращение через китайские прокси — некоторые бренды уже применили такой подход, среди которых отмечается Jetta, являющаяся китайской дочерней компанией бренда Volkswagen и уже официально представлена на российском рынке;
- импорт нескольких ключевых моделей с ближайших рынков — например, такой подход применяет Honda, которая официально вернулась на российский рынок с кроссовером CR-V;
- локализация нескольких ключевых моделей на местных площадках с последующим расширением продуктовой линейки.
Эксперт отмечает, что в подобных сценариях влияние на цены в Казахстане будет в первую очередь зависеть от того, какие бренды решат возобновить свою деятельность в РФ.
«Если предположить, что в Россию вернутся те бренды, которые знакомы казахстанскому потребителю и сегодня доступны для покупки у официальных дилеров в силу того, что бизнесу удалось перенастроить каналы поставки, то ситуацию в Казахстане такой камбэк (возвращение — прим. ред.) не изменит», — заявил Артур Мискарян.
А те модели, что популярны среди казахстанцев, но недоступны в данный момент, могут вновь появиться на рынке страны при возвращении компаний в Россию.