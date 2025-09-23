Подешевеют ли автомобили в Казахстане, если мировые бренды вернутся в Россию, рассказал эксперт

Популярные мировые бренды автомобилей покинули рынок России в 2022 году на фоне геополитического кризиса и принятых санкций. Это также повлияло на авторынок Казахстана — возник дефицит некоторых моделей.

При этом в информационном поле все чаще возникают сообщения о возможном возвращении мировых брендов на рынок РФ — некоторые из них передавали свои производства российским компаниям с возможностью возвращения в течение нескольких лет.