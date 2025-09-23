В КНР назвали сотрудничество с РФ в сфере атомной энергетики приоритетным

Сотрудничество между Россией и Китаем в области атомной энергетики занимает ключевое место в двусторонних отношениях и отвечает интересам мирового сообщества, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая.
«Китай и Россия укрепляют стратегическое партнерство в новую эпоху, и сотрудничество в сфере мирного атома является одним из традиционных приоритетов их взаимодействия», — отмечается в комментарии китайского внешнеполитического ведомства, приуроченном к 80-летию российской атомной промышленности и открытию Недели атома в Москве 25 сентября.
В сообщении МИД Китая подчеркивается, что Пекин и Москва последовательно развивают сотрудничество в области мирного атома на равноправной и взаимовыгодной основе. Таким образом, Китай и Россия способствуют техническому прогрессу и играют важную роль в достижении целей устойчивого развития на глобальном уровне.
«Китай поздравляет атомную промышленность России с достижениями за последние 80 лет», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел КНР. — «Мы желаем успешного проведения мероприятий Мировой недели атома в Москве».
Ранее Владимир Путин заявил о лидерстве РФ в мире в области развития атомной энергетики.