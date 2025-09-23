В КНР назвали сотрудничество с РФ в сфере атомной энергетики приоритетным

«Китай и Россия укрепляют стратегическое партнерство в новую эпоху, и сотрудничество в сфере мирного атома является одним из традиционных приоритетов их взаимодействия», — отмечается в комментарии китайского внешнеполитического ведомства, приуроченном к 80-летию российской атомной промышленности и открытию Недели атома в Москве 25 сентября.