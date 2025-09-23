В Волгоградской области вырастет размер детских и других пособий в 2026 году

Как сообщил «МК в Волгограде», в 2026 году минимальный размер больничного по уходу за ребенком (в пересчете на месяц) вырастет до 27 тыс. рублей, а пособие по беременности и родам может стать больше почти на 20%.
Значимым нововведением станет стопроцентная оплата больничных по уходу за детьми до 7 лет вне зависимости от трудового стажа родителя. Также вырастет максимальный размер декретных выплат, который при многоплодной беременности может достичь 1 миллиона рублей.
В следующем году также введут семейную налоговую выплату для малообеспеченных семей с двумя и более детьми. Право на возврат до 7% из уплаченного НДФЛ получат волгоградские семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума (в текущем году этот показатель составляет 15 250 рублей на человека).
С 1 февраля 2026 года запланирована индексация материнского капитала. Точный процент повышения будет определен по фактическому уровню инфляции и объявлен в конце января. На данный момент базовый размер выплаты на первого ребенка составляет 690 266 рублей, с возможностью получения дополнительных 221 895 рублей при рождении второго ребенка. Для семей, не оформлявших капитал на первенца, совокупная выплата за второго ребенка достигает 912 162 рублей.