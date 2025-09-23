В Каслях прокуратура остановила производство, отравлявшее жизнь людям

Жители Каслей Челябинской области страдают от вредного производства, использующего углевыжигательные печи. К ситуации подключились общественники и прокуратура. Об этом сообщили в ОНФ.
После обращения представителей организации прокуратура проверила деятельность предприятия и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Подтвердилось, что на участке предприятия работали углевыжигательные печи, загрязняющие атмосферу.
«Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию этих печей до устранения всех нарушений. Суд принял обеспечительные меры. Эксплуатация печей запрещена», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Выполнение требований предприятием находится на контроле общественников.