Губернатор Никитин прокомментировал перебои с бензином на АЗС в Нижегородской области

Ранее «ФедералПресс» писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с колебанием цен на бензин, заявил, что власти работают над стабилизацией стоимости топлива. Он отметил, что «правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне».