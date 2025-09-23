Губернатор Никитин прокомментировал перебои с бензином на АЗС в Нижегородской области

«Ситуация требует особого реагирования. Поручил принять все необходимые меры для ее стабилизации профильным ведомствам регионального правительства, а также своим заместителям Сергею Морозову и Андрею Саносяну», — сообщил губернатор Никитин в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, в ближайшие дни ситуация должна нормализоваться.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с колебанием цен на бензин, заявил, что власти работают над стабилизацией стоимости топлива. Он отметил, что «правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне».