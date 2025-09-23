Зимние рейсы в Фуюань хотят запустить из Хабаровска

Совсем скоро завершится навигация на Амуре, и прямое сообщение с китайским городом Фуюань прекратится до следующего сезона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», представители бизнес-объединения «Опора России» выступили с инициативой возобновления авиарейсов в приграничный город.
По мнению бизнесменов, прямое авиасообщение позволит укрепить экономические и деловые связи между соседними городами, тем более что между Китаем и Россией в настоящий момент начал действовать безвизовый режим, что в полной мере могут оценить и любители путешествовать.
— В рамках делового визита в город Фуюань делегация «Опоры России» провела встречу с мэром города господином Чжэн Шуи. Одной из центральных тем переговоров стал вопрос восстановления регулярного, особенно в зимний период, авиасообщения между Хабаровском и Фуюанем. Ранее такой субсидированный рейс был крайне востребован жителями приграничных территорий, — подчеркнул председатель краевого отделения «Опоры России» Сергей Мазунин.
Китайская сторона уже выразила одобрение такой инициативы, и теперь представители бизнес-сообщества будут обращаться к руководству Хабаровского края за поддержкой.