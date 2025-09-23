В ЦБ сообщили о подготовке новой купюры номиналом 500 рублей

В апреле Белов сообщал, что в следующем году Банк России начнет работу над банкнотами номиналом 10 и 50 рублей. Он напомнил, что сроки ввода в обращение обновленных купюр этих номиналов были перенесены из-за изменения подхода к разработке банкнот, сделав процедуру выбора символов более прозрачной и открытой для общественности, уточнил зампред.