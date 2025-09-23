В ЦБ сообщили о подготовке новой купюры номиналом 500 рублей

Центральный Банк России приступил к разработке новой банкноты в 500 рублей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.
Белов подчеркнул, что дизайн новой «пятисотки» будет посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — городу Пятигорску. В 2022 году региональная рабочая группа составила предварительный перечень достопримечательностей, которые могли бы быть изображены на банкноте, однако реализация проекта была временно отложена в связи с завершением выпуска обновлённой 1000-рублевой купюры.
По его словам, цветовая гамма останется в сиренево-фиолетовых тонах, как и у предыдущих банкнот данного номинала, что поможет гражданам легко идентифицировать номинал.
В настоящее время Центробанк переходит к следующему этапу — определению символов для банкноты. В конце сентября запланировано заседание Консультативного совета, на котором будет сформирован список объектов. Затем этот список будет представлен для общественного онлайн-голосования.
В апреле Белов сообщал, что в следующем году Банк России начнет работу над банкнотами номиналом 10 и 50 рублей. Он напомнил, что сроки ввода в обращение обновленных купюр этих номиналов были перенесены из-за изменения подхода к разработке банкнот, сделав процедуру выбора символов более прозрачной и открытой для общественности, уточнил зампред.