АвтоВАЗ тихо свернул производство Lada Aura из-за низкого спроса, пишут СМИ

Даже в регионах с максимальными продажами — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров остались нереализованные автомобили, пишет Mash. По планам до конца 2024 года должны были собрать 3 тысячи машин, а в 2025-м — ещё 8 тысяч, но дилеры оценивают фактический выпуск лишь в 5−6 тысяч экземпляров. При этом, отмечает телеграм-канал, в АвтоВАЗе утверждают, что никаких проблем с производством нет, а выпуск Aura ведётся «в объёмах, необходимых рынку».