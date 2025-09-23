ЦБ начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей

Обновленная купюра будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках.
Банк России официально начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Белов.
«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей», — рассказал Белов в интервью РИА Новости. По его словам, обновленная купюра сохранит привычную цветовую гамму и будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и предыдущая версия. При разработке дизайна новой банкноты ЦБ придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года. Такой подход позволит гражданам легко распознавать номиналы.
Новая банкнота номиналом 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — городу Пятигорску. Работа над содержательным наполнением новой банкноты ведется с 2022 года. Тогда региональная рабочая группа сформировала предварительный список достопримечательностей, которые могут быть изображены на купюре. Однако процесс был приостановлен из-за необходимости завершения работ по выпуску новой 1000-рублевой банкноты.
Сейчас Банк России готовится к следующему этапу — выбору символов, которые появятся на будущей банкноте. В конце сентября планируется заседание Консультативного совета, на котором будет определен перечень объектов для изображения. После этого список будет вынесен на общественное онлайн-голосование, чтобы жители страны могли принять участие в определении облика новой купюры.