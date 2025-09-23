ЦБ начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей», — рассказал Белов в интервью РИА Новости. По его словам, обновленная купюра сохранит привычную цветовую гамму и будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и предыдущая версия. При разработке дизайна новой банкноты ЦБ придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года. Такой подход позволит гражданам легко распознавать номиналы.