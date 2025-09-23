Ричмонд
Правительство РФ одобрило минимальную ставку налога на прибыль для холдингов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие минимальную эффективную ставку налога на прибыль для международных групп компаний на уровне 15%

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие минимальную эффективную ставку налога на прибыль для международных групп компаний на уровне 15%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные информированные источники.

Законопроект, уже получивший положительные заключения Минюста, Минэкономразвития и профильных ведомств, будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства. Нормативы вступят в силу с 2026 года после официальной публикации.

Поправки имплементируют в российское законодательство правила глобальной налоговой реформы Pillar II (GloBE). Новые требования будут применяться к международным группам компаний с консолидированной выручкой свыше 750 млн евро за два финансовых года при условии, что эффективная налоговая ставка российских предприятий группы опускается ниже 15%.

Инициатива Минфина направлена на гармонизацию национального законодательства с международными стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, помимо адаптации к глобальным правилам, нововведения обеспечат дополнительные поступления в федеральный и региональные бюджеты.

