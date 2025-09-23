Правительство РФ одобрило минимальную ставку налога на прибыль для холдингов

Поправки имплементируют в российское законодательство правила глобальной налоговой реформы Pillar II (GloBE). Новые требования будут применяться к международным группам компаний с консолидированной выручкой свыше 750 млн евро за два финансовых года при условии, что эффективная налоговая ставка российских предприятий группы опускается ниже 15%.