В уфимской Дёме построят четыре жилые высотки

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала между улицами Ухтомского, Магистральной, Дагестанской и Правды. Как следует из постановления мэрии, внутри угла улиц Магистральной и Ухтомского планируется построить четыре жилые высотки — две 32-этажные и две 25-этажные, и паркинги для них. Местоположение новостроек указано на местах, где сейчас находятся несколько частных домов, относящихся к улице Альшеевской.