Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимской Дёме построят четыре жилые высотки

Два 32-этажных и два 25-этажных дома планируется поставить на месте частных построек.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала между улицами Ухтомского, Магистральной, Дагестанской и Правды. Как следует из постановления мэрии, внутри угла улиц Магистральной и Ухтомского планируется построить четыре жилые высотки — две 32-этажные и две 25-этажные, и паркинги для них. Местоположение новостроек указано на местах, где сейчас находятся несколько частных домов, относящихся к улице Альшеевской.

В этом же проекте закладывается реконструкция 2-этажного старого здания детсада № 110 и строительство нового 3-этажного корпуса с хозблоком для этого учреждения.