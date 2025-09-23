Стало известно, каким будет дизайн новой купюры в 500 рублей

Центральный Банк Российской Федерации приступил к активной разработке новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его административному центру — городу Пятигорску. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов в разговоре с РИА «Новости».
По его словам, работа над созданием банкноты была на время отложена для завершения процесса выпуска обновлённой тысячерублевой купюры, хотя региональная рабочая группа ещё в 2022 году подготовила предварительный список символических элементов для будущего художественного оформления.
Новая «пятисотка» сохранит классическую сиренево-фиолетовую палитру, что значительно упростит идентификацию номинала. В данный момент Центробанк приступает к решающей фазе выбора символики для банкноты.
В последних числах сентября состоится заседание Консультативного совета, на котором будет утвержден окончательный список объектов-кандидатов. Впоследствии данный перечень будет представлен на общественное онлайн-голосование для окончательного определения символов, которые украсят новую банкноту.
