Хабаровские предприниматели хотят возобновить авиарейсы в китайский Фуюань

Бизнесмены из хабаровского отделения «Опоры России» выступили с инициативой возобновить авиасообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюань. Эта идея возникла после встречи с мэром Фуюаня Чжэн Шуи, который подтвердил заинтересованность в запуске рейсов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Ранее такие перелеты уже осуществлялись. Зимой 2016−2017 годов между городами летал самолет «Суперджет-100». Сейчас бизнесмены предлагают возобновить рейсы в зимний период, когда закрывается речная навигация — основной способ попасть в Фуюань летом.
После переговоров предприниматели направили официальное обращение в правительство Хабаровского края. Они надеются, что власти поддержат эту идею, которая поможет развитию деловых и туристических связей между регионами.
Аэропорт в Фуюане находится всего в 19 километрах от города и был построен в 2014 году. Он имеет современную взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 километра и принимает рейсы из Пекина и Харбина.
Десять лет назад китайская авиакомпания планировала запустить рейс Фуюань — Хабаровск на самолетах Xian MA60 (модернизированный аналог советского Ан-24), но эти планы пока не реализованы. Хабаровские бизнесмены надеются, что сейчас удастся найти практическое решение для организации регулярных авиаперелетов.