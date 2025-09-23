Ричмонд
УрФУ в Екатеринбурге освободили от земельного налога

Депутаты гордумы облегчили налоговое бремя для УрФУ.

Депутаты городской думы Екатеринбурга согласовали налоговые льготы для УрФУ. Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала думы.

Преференции предоставят для нового кампуса университета в Новокольцовском районе. УрФУ сможет сэкономить за 2025 и 2026 годы около 9,7 млн рублей.

Кроме того, жителям Компрессорного микрорайона и района Кольцово планируют предоставить возможность пользоваться услугами медцентра в Новокольцовском.

ЕАН рассказывал, что госбюджет полностью оплатил подключение нового кампуса УрФУ в Новокольцовском к сетям: на эти работы было выделено порядка 400 млн рублей. Отметим, что вуз пользуется льготами по оплате налогов: так, в марте дума Екатеринбурга предоставила УрФУ льготы по оплате земельного налога на участки кампуса, на которых были построены объекты в 2022 — 2023 годах (это 1,6 млн рублей). Во время заседания гордумы в 2024 году было предложено решить вопрос об освобождении вуза от налога и в 2025 году — это предложение поддержали и депутаты от «Единой России». По словам проректора вуза, в следующем году сумма земельного налога составит 5,1 млн рублей, в 2026 — 16 млн рублей.

Максим Филиппович.

