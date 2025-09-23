УрФУ в Екатеринбурге освободили от земельного налога

Депутаты городской думы Екатеринбурга согласовали налоговые льготы для УрФУ. Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала думы.
Преференции предоставят для нового кампуса университета в Новокольцовском районе. УрФУ сможет сэкономить за 2025 и 2026 годы около 9,7 млн рублей.
Кроме того, жителям Компрессорного микрорайона и района Кольцово планируют предоставить возможность пользоваться услугами медцентра в Новокольцовском.
ЕАН рассказывал, что госбюджет полностью оплатил подключение нового кампуса УрФУ в Новокольцовском к сетям: на эти работы было выделено порядка 400 млн рублей. Отметим, что вуз пользуется льготами по оплате налогов: так, в марте дума Екатеринбурга предоставила УрФУ льготы по оплате земельного налога на участки кампуса, на которых были построены объекты в 2022 — 2023 годах (это 1,6 млн рублей). Во время заседания гордумы в 2024 году было предложено решить вопрос об освобождении вуза от налога и в 2025 году — это предложение поддержали и депутаты от «Единой России». По словам проректора вуза, в следующем году сумма земельного налога составит 5,1 млн рублей, в 2026 — 16 млн рублей.
Максим Филиппович.