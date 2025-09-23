Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зампред ЦБ Белов: «Монетная неделя» помогает экономить на чеканке

Сдача монет населением позволяет сократить расходы банков на перевозку денежных знаков.

Источник: Аргументы и факты

Акция «Монетная неделя» позволяет вернуть в оборот металлические денежные знаки, которые накапливаются дома у граждан, заявил заместитель председателя Центрального банка России Сергей Белов.

«В итоге мы меньше чеканим, а банки и торговые сети сокращают издержки на перевозке и инкассации монет. Так что, если у вас есть монетки, приносите их в банк или магазин», — сказал замглавы организации в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в апреле 2025 года в рамках аналогичной акции граждане сдали свыше 51 млн монет на общую сумму 242 млн рублей.

Напомним, «Монетная неделя» проводится два раза в год. Нынешняя акция стартовала 22 сентября. Она должна продлиться до 4 октября. У граждан появляется возможность обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на счёт. К акции присоединились примерно 15 тысяч торговых точек и четыре тысячи банковских отделений в трёх тысячах населенных пунктов РФ.