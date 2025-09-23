Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе — августе этого года внешнеторговый оборот республики составил $51,44 млрд, увеличившись на 19,8% ($8,5 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Объем экспорта из Узбекистана по итогам 8 месяцев 2025-го увеличился на 31,3% — до $22,98 млрд, а импорта — на 11,8%, до $24,29 млрд.
В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $5,47 млрд.
Узбекистан осуществляет торговые отношения с 200 странами. Главными торговыми партнерами республики по итогам января — августа этого года остаются Китай (18,9%) и Россия (16,1%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.