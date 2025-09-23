В Самаре хотят перенести срок сдачи планетария

При этом он отметил, что сейчас подрядчик решает ключевую задачу — до сезона дождей вывести объект из нулевого цикла. «Он это и делает, тем более что мы внимательно следим за процессом, регулярно появляемся на площадке», — добавил Яковлев в интервью «Самарскому обозрению».