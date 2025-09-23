Ричмонд
В Самаре хотят перенести срок сдачи планетария

После перепроектирования стоимость объекта выросла до 1,5 млрд рублей.

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил, что открытие нового планетария, скорее всего, произойдет позже обозначенного на ограждении срока — ноября 2026 года., пишет ГТРК-Самара.

По словам чиновника, после перепроектирования стоимость объекта выросла до 1,5 млрд рублей, но все документы прошли экспертизу, и работы активно ведутся. На табличке ограждения срок сдачи объекта обозначен на ноябрь 2026, но и это не окончательная дата. «Думаю, там скорее всего произойдет смещение чуть вправо», — уточнил Яковлев.

Основной причиной задержек стала необходимость замены оборудования. Первоначальный проект предполагал использование техники из стран, попавших под санкции. «Переключились на китайских контрагентов — и дело пошло», — пояснил вице-губернатор.

При этом он отметил, что сейчас подрядчик решает ключевую задачу — до сезона дождей вывести объект из нулевого цикла. «Он это и делает, тем более что мы внимательно следим за процессом, регулярно появляемся на площадке», — добавил Яковлев в интервью «Самарскому обозрению».

Что касается качества работ, то, по словам чиновника, после вмешательства инспекции стройнадзора все проблемы решены на 99%. «Новый проект сделан, там ведутся бетонные работы. Надеюсь, примерно через месяц мы и здесь наконец выйдем с отметки “минус 4,5 метра” к нулевой», — заключил Яковлев.