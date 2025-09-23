Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Алтайского края и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор региона Виктор Томенко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Соглашение предусматривает расширение сотрудничества, итогами которого станет улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае, повышение качества услуг и сервисов в соцсфере, а также внедрение лучших управленческих практик.
Виктор Томенко отметил, что регион уже не первый год активно участвует в реализации инициатив АСИ.
«Президент Владимир Путин положительно оценивает работу правительства нашего края по созданию условий для привлечения инвестиций. Мы работаем по всем возможным направлениям, помогая развивать промышленные предприятия, сельскохозяйственные, туристические и многие другие проекты. Соглашение с АСИ станет основой для расширения сотрудничества по многим вопросам, связанным с улучшением инвестиционного климата в регионе. Это касается, например, и совместного аудита законодательства и мер поддержки для бизнеса, и качества услуг и сервисов в социальной сфере, и многих других аспектов нашей жизни», — сообщил Виктор Томенко.
Одним из важных направлений сотрудничества является повышение качества жизни населения региона в рамках реализации Национальной социальной инициативы, позволяющей совершенствовать сервисы и услуги в соцсфере. В этом году в Алтайском крае начал работать Совет по улучшению качества жизни в регионе, созданный по решению губернатора.
«Поддержка регионов в реализации важных для их экономики проектов и внедрении лучших практик — это одна из ключевых задач АСИ. Эта работа уже показала конкретные результаты, от улучшения инвестиционного климата до прорыва в социальной сфере. Как проектный офис Президента, мы видим свою роль в том, чтобы продолжать и усиливать эту системную работу, тиражируя успешный опыт на всю страну», — подчеркнула Светлана Чупшева.
Алтайский край одним из первых в России начал внедрять Региональный стандарт развития креативных индустрий. Этим направлением в регионе занимается Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства. В 2022 году был создан портал «Мойкреатив22.рф». Кроме того, начала работу межведомственная рабочая группа по вопросу внедрения Регионального стандарта.
С 2023 года край присоединился к реализации Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Регион помогает предприятиям овладеть навыками по организации экскурсий, стажировок и профориентационных программ. Кроме того, проект направлен на развитие промышленного туризма. В этом году в нем участвуют уже 10 алтайских предприятий.
Алтайский край также активно использует созданную АСИ цифровую платформу «Смартека». Площадка помогает регионам обмениваться лучшими управленческими решениями. На платформе размещено 15 алтайских практик, 5 из них сейчас внедряются в других регионах.