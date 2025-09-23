Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве

«Президент Владимир Путин положительно оценивает работу правительства нашего края по созданию условий для привлечения инвестиций. Мы работаем по всем возможным направлениям, помогая развивать промышленные предприятия, сельскохозяйственные, туристические и многие другие проекты. Соглашение с АСИ станет основой для расширения сотрудничества по многим вопросам, связанным с улучшением инвестиционного климата в регионе. Это касается, например, и совместного аудита законодательства и мер поддержки для бизнеса, и качества услуг и сервисов в социальной сфере, и многих других аспектов нашей жизни», — сообщил Виктор Томенко.