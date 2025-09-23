Дорого не только в Минске: сколько стоит жилье в областных центрах

На рынке жилой недвижимости Минска наблюдается не самая приятная для покупателей тенденция: цены (особенно на однушки) бьют рекорды, а предложений, наоборот, становится меньше.
Как при этом чувствует себя рынок жилой недвижимости областных центров Беларуси, есть ли там рост цен и что с предложениями, корреспондент Sputnik обсудил с заместителем директора по аналитике портала Realt.by Андреем Чернышевым.
Спрос и предложение
«По части предложений квартир на вторичном рынке на первом месте среди областных центров расположился Брест, где на продажу предлагается более 2,4 тысячи квартир. Для сравнения: в Минске примерно 4,5 тысячи предложений. Вместе с тем, по всем областям, а также по Минску наблюдается тенденция уменьшения количества предлагаемых на продажу квартир — примерно на 10%», — рассказал Чернышев.
Что касается сделок, то в Минске осуществляется примерно 1480−1500 в месяц. В регионах сделок в разы меньше.
«Среди областных центров больше всего квартир продается в Гродно, Гомеле и Витебске. Это, можно сказать, топ-3 по продажам, там ежемесячно осуществляется по 240−270 сделок. Но их количество также сокращается, что для любого города указывает на снижение доступности квартир по причине роста цен и удорожания кредитов на недвижимость», — отметил эксперт по недвижимости.
«Витебск, Гомель и Могилев в этом плане держатся достаточно бодро. Единственное, если в Могилеве за неполный 2025 год особых изменений по сделкам не произошло, то за 12 месяцев — минус 20%», — добавил заместитель директора по аналитике.
Что по ценам?
«Самая высокая стоимость квадратного метра по итогам сделок зафиксирована в Бресте — 1,1 тысяча долларов. Причем цены предложения в среднем отличаются от цен сделок примерно на 6−7%, в Минске эта разница составляет 12%. Связано это с тем, что в белорусской столице предлагается на продажу большое количество квартир-новостроек по высоким ценам. А также в принципе, высокий спрос как на первичное, так и на вторичное жилье. Соответственно, надбавка на торг тоже больше», — сообщил Чернышев.
Что касается роста цен, то в Бресте в текущем году стоимость выросла незначительно — на 5%, а за последние 12 месяцев — на 9%. Вместе с тем, самый большой рост цен — почти на 30% — наблюдался в Гродно.
«По Гродно ситуация следующая: начиная с лета прошлого года стоимость на квадратный метр колебалась примерно на уровне 720 долларов, а в текущем году активно пошла в рост. Сейчас стоимость “квадрата” в этом областном центре составляет 935 долларов и вышла на стадию плато», — пояснил эксперт.
В других областных центрах рост не такой значительный: в Могилеве за неполный 2025 года он составил 19%, в Гомеле — 17%, в Витебске — 15%.
В настоящее время средняя стоимость однокомнатной квартиры по сделкам в Бресте и Гродно в среднем составляет 40 тысяч долларов, в Могилеве — 31 тысяча, в Витебске — 30 тысяч, а в Гомеле — 29 тысяч.
Почему Брест и Гродно дорогие? В первую очередь на цены на жилье в этих областных центрах влияет близость границы с соседними странами Евросоюза. Многие полагают, что решение Польши закрыть границу с Беларусью может отразиться на рынке жилой недвижимости. Мы же считаем, что этот фактор может оказать свое влияние, только если граница будет закрыта продолжительное время, минимум полгода.
Прогнозы по ценам
«Как я уже сказал, цены в Бресте уже вышли на плато, в Витебске тоже. В Гомеле потенциал роста цен еще не исчерпан, поэтому стоимость квадратного метра продолжает увеличиваться. Сейчас квадратный метр в этом областном центре по итогам сделок стоит 900 долларов, а к концу конца года может увеличиться до тысячи. Но все эти прогнозы актуальны только до конца текущего года, поскольку дальнейшее развитие событий будет зависеть от экономической ситуации», — отметил Чернышев.
Стоимость «квадрата» в Гродно вплотную подбирается к тысяче долларов, но значительно просело количество сделок.
«Это говорит о том, что спрос высокий, за счет этого растут и цены. Но вместе с этим идет процесс отсечения тех покупателей, кому это уже не по карману, на это наглядно указывает сокращение количества оформленных сделок. На мой взгляд, цены в Гродно продолжат расти, а количество сделок может замереть на уровне 260 сделок в месяц», — рассказал собеседник агентства.
В Могилеве, по его информации, цены на жилую недвижимость сейчас находятся на стадии плато и до конца года останутся на уровне 920−930 долларов за квадратный метр.
«Количество сделок в Могилеве в среднем балансирует на уровне 180 сделок и никуда не растет. Поэтому и средняя стоимость проданных квартир, начиная с весны, замерла на отметке 40 тысяч долларов. Поэтому я думаю, что у Могилева нет большого потенциала к росту цен», — добавил собеседник.