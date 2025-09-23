Ричмонд
Дорого не только в Минске: сколько стоит жилье в областных центрах

В каком областном центре Беларуси самые дорогие квартиры, а в каком лучше выбор — в материале Sputnik.

Источник: Sputnik.by

На рынке жилой недвижимости Минска наблюдается не самая приятная для покупателей тенденция: цены (особенно на однушки) бьют рекорды, а предложений, наоборот, становится меньше.

Как при этом чувствует себя рынок жилой недвижимости областных центров Беларуси, есть ли там рост цен и что с предложениями, корреспондент Sputnik обсудил с заместителем директора по аналитике портала Realt.by Андреем Чернышевым.

Спрос и предложение

«По части предложений квартир на вторичном рынке на первом месте среди областных центров расположился Брест, где на продажу предлагается более 2,4 тысячи квартир. Для сравнения: в Минске примерно 4,5 тысячи предложений. Вместе с тем, по всем областям, а также по Минску наблюдается тенденция уменьшения количества предлагаемых на продажу квартир — примерно на 10%», — рассказал Чернышев.

Что касается сделок, то в Минске осуществляется примерно 1480−1500 в месяц. В регионах сделок в разы меньше.

«Среди областных центров больше всего квартир продается в Гродно, Гомеле и Витебске. Это, можно сказать, топ-3 по продажам, там ежемесячно осуществляется по 240−270 сделок. Но их количество также сокращается, что для любого города указывает на снижение доступности квартир по причине роста цен и удорожания кредитов на недвижимость», — отметил эксперт по недвижимости.

В Минске, например, за неполный 2025 год количество сделок сократилось на 3%, а за последние 12 месяцев — на 11%. В регионах снижение еще ощутимее, а наибольшая просадка наблюдается в Гродно, где за неполный 2025 год количество сделок уменьшилось на 18%, а за 12 месяцев — на 30%. На втором месте расположился Брест, где минус 15% и 22% соответственно.

«Витебск, Гомель и Могилев в этом плане держатся достаточно бодро. Единственное, если в Могилеве за неполный 2025 год особых изменений по сделкам не произошло, то за 12 месяцев — минус 20%», — добавил заместитель директора по аналитике.

Что по ценам?

«Самая высокая стоимость квадратного метра по итогам сделок зафиксирована в Бресте — 1,1 тысяча долларов. Причем цены предложения в среднем отличаются от цен сделок примерно на 6−7%, в Минске эта разница составляет 12%. Связано это с тем, что в белорусской столице предлагается на продажу большое количество квартир-новостроек по высоким ценам. А также в принципе, высокий спрос как на первичное, так и на вторичное жилье. Соответственно, надбавка на торг тоже больше», — сообщил Чернышев.

Что касается роста цен, то в Бресте в текущем году стоимость выросла незначительно — на 5%, а за последние 12 месяцев — на 9%. Вместе с тем, самый большой рост цен — почти на 30% — наблюдался в Гродно.

«По Гродно ситуация следующая: начиная с лета прошлого года стоимость на квадратный метр колебалась примерно на уровне 720 долларов, а в текущем году активно пошла в рост. Сейчас стоимость “квадрата” в этом областном центре составляет 935 долларов и вышла на стадию плато», — пояснил эксперт.

В других областных центрах рост не такой значительный: в Могилеве за неполный 2025 года он составил 19%, в Гомеле — 17%, в Витебске — 15%.

В настоящее время средняя стоимость однокомнатной квартиры по сделкам в Бресте и Гродно в среднем составляет 40 тысяч долларов, в Могилеве — 31 тысяча, в Витебске — 30 тысяч, а в Гомеле — 29 тысяч.

Почему Брест и Гродно дорогие? В первую очередь на цены на жилье в этих областных центрах влияет близость границы с соседними странами Евросоюза. Многие полагают, что решение Польши закрыть границу с Беларусью может отразиться на рынке жилой недвижимости. Мы же считаем, что этот фактор может оказать свое влияние, только если граница будет закрыта продолжительное время, минимум полгода.

сказал замдиректора по аналитике

Прогнозы по ценам

«Как я уже сказал, цены в Бресте уже вышли на плато, в Витебске тоже. В Гомеле потенциал роста цен еще не исчерпан, поэтому стоимость квадратного метра продолжает увеличиваться. Сейчас квадратный метр в этом областном центре по итогам сделок стоит 900 долларов, а к концу конца года может увеличиться до тысячи. Но все эти прогнозы актуальны только до конца текущего года, поскольку дальнейшее развитие событий будет зависеть от экономической ситуации», — отметил Чернышев.

Стоимость «квадрата» в Гродно вплотную подбирается к тысяче долларов, но значительно просело количество сделок.

«Это говорит о том, что спрос высокий, за счет этого растут и цены. Но вместе с этим идет процесс отсечения тех покупателей, кому это уже не по карману, на это наглядно указывает сокращение количества оформленных сделок. На мой взгляд, цены в Гродно продолжат расти, а количество сделок может замереть на уровне 260 сделок в месяц», — рассказал собеседник агентства.

В Могилеве, по его информации, цены на жилую недвижимость сейчас находятся на стадии плато и до конца года останутся на уровне 920−930 долларов за квадратный метр.

«Количество сделок в Могилеве в среднем балансирует на уровне 180 сделок и никуда не растет. Поэтому и средняя стоимость проданных квартир, начиная с весны, замерла на отметке 40 тысяч долларов. Поэтому я думаю, что у Могилева нет большого потенциала к росту цен», — добавил собеседник.