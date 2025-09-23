Дорого не только в Минске: сколько стоит жилье в областных центрах

«Как я уже сказал, цены в Бресте уже вышли на плато, в Витебске тоже. В Гомеле потенциал роста цен еще не исчерпан, поэтому стоимость квадратного метра продолжает увеличиваться. Сейчас квадратный метр в этом областном центре по итогам сделок стоит 900 долларов, а к концу конца года может увеличиться до тысячи. Но все эти прогнозы актуальны только до конца текущего года, поскольку дальнейшее развитие событий будет зависеть от экономической ситуации», — отметил Чернышев.