В Омске суд приостановил продажу недостроенной гостиницы на Красном Пути

Арбитражный суд Омской области временно запретил мэрии Омска проводить торги по продаже недостроенной гостиницы на Красном Пути рядом с «Пятым театром».
Такое решение принято по ходатайству компании «Современные строительные технологии», которая требует признать распоряжение департамента имущественных отношений недействительным. Фирма считает, что стоимость объекта занижена: департамент оценил его в 5 миллионов рублей, сообщает «РБК Омск».
Недострой принадлежал этой же компании, учредителем и директором которой является депутат Заксобрания Дмитрий Павлов. В 2006 году фирма получила участок под гостиничный комплекс площадью почти 6 тысяч «квадратов», но за 18 лет стройка продвинулась лишь на 8%. В конце прошлого года суд изъял объект и постановил реализовать его через торги.
Арбитраж согласился с доводами компании о необходимости приостановить продажу до окончания разбирательства. Департаменту имущественных отношений запретили проводить торги и рассматривать поступившие заявки. Торги были назначены на 30 сентября, но после определения суда чиновники их приостановили.