В Омске суд приостановил продажу недостроенной гостиницы на Красном Пути

Недострой принадлежал этой же компании, учредителем и директором которой является депутат Заксобрания Дмитрий Павлов. В 2006 году фирма получила участок под гостиничный комплекс площадью почти 6 тысяч «квадратов», но за 18 лет стройка продвинулась лишь на 8%. В конце прошлого года суд изъял объект и постановил реализовать его через торги.