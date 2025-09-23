Ричмонд
Власти компенсируют расходы восьми нижегородским фермерам

Восемь фермерских хозяйств из Нижегородской области получат финансовую поддержку из регионального бюджета. Субсидии предназначены для частичного возмещения затрат, понесённых аграриями в текущем году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информация об этом содержится в постановлении губернатора № 192 от 19 сентября 2025 года, опубликованном на официальном портале правовых актов области. Наибольшую сумму — 6,8 млн рублей — получит сельскохозяйственный кооператив, зарегистрированный под названием «Восход». Хозяйству «Дары деревни» компенсируют 2,4 млн рублей, а фермерскому предприятию «Ермолинское» возместят 900 тысяч. Сельхозкооперативу «Дары Воротынца» выделят 1,5 млн рублей. Поддержка в размере 170 тысяч рублей будет оказана хозяйству «Аграрник».

Кроме того, субсидии получат «Семейная ферма Савельевы» — 47,5 тысячи рублей, потребительский кооператив «Серп и молот» — 298 тысяч рублей, а также хозяйство «Южное», которому предоставят 762 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что четыре фермерских хозяйства Нижегородской области смогут рассчитывать на 100 млн рублей для развития производства.