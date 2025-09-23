Гендиректору НПО «Искра» продлили контракт еще на пять лет

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. Входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».