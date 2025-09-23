Из Самары и Тольятти запустят новые автобусные маршруты до аэропорта

Автобусы № 333 будут ездить в аэропорт из Тольятти. В реестре указано, что забирать пассажиров они будут около ТЦ «Парк Хаус». По пути предусмотрены остановки в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. В аэропорту пассажиров также будут высаживать около первого терминала.