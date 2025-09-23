В Омской области испытывают новый газопровод, который решит проблемы севера

Жителей Тарского района предупредили о проведении испытаний газопровода с 26 сентября по 20 октября. Проверку будут проводить под давлением 8,25 МПа.
В администрации района уточнили, что во время испытаний возможны повреждения, которые несут угрозу жизни людей и животных, а также могут повредить технику. На этот период категорически запрещён проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод.
Кроме того, нельзя находиться ближе 200 метров от оси газопровода и ближе 800 метров в направлении торца с заглушкой. В случае обнаружения утечек или разрывов местных жителей просят сообщать об этом комиссии по телефону 8−908−856−25−38.
Аналогичные проверки проходят и в Большереченском районе. Если испытания пройдут успешно, по новому газопроводу пустят газ из Большеречья абонентам, которые раньше подключались к «Тевризнефтегазу» и не раз сталкивались с перебоями отопления зимой.
