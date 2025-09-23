Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области испытывают новый газопровод, который решит проблемы севера

Это необходимо для испытаний.

Источник: Om1 Омск

Жителей Тарского района предупредили о проведении испытаний газопровода с 26 сентября по 20 октября. Проверку будут проводить под давлением 8,25 МПа.

В администрации района уточнили, что во время испытаний возможны повреждения, которые несут угрозу жизни людей и животных, а также могут повредить технику. На этот период категорически запрещён проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод.

Кроме того, нельзя находиться ближе 200 метров от оси газопровода и ближе 800 метров в направлении торца с заглушкой. В случае обнаружения утечек или разрывов местных жителей просят сообщать об этом комиссии по телефону 8−908−856−25−38.

Аналогичные проверки проходят и в Большереченском районе. Если испытания пройдут успешно, по новому газопроводу пустят газ из Большеречья абонентам, которые раньше подключались к «Тевризнефтегазу» и не раз сталкивались с перебоями отопления зимой.

Читайте также на портале Om1.ru.

Омичам назвали новые сроки восстановления горячего водоснабжения.