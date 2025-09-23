Спрос на строителей резко упал в Челябинской области

Сейчас на одно предложение о работе в строительной сфере приходится 3,4 резюме, что говорит о сохраняющемся дефиците таких кадров. При этом наметился тренд на выравнивание баланса спроса и предложения.
— Такие изменения объясняются возросшей активностью соискателей, а также параллельным охлаждением спроса на кадры в сфере строительства. Более осторожный наём характерен для всего рынка труда в этом году, — пояснили аналитики сервиса hh.ru.
А ещё в Челябинской области стали значительно реже приглашать водителей на работу. С начала года число таких вакансий сократилось на 57%. Эксперты связывают это с охлаждением рынка автоперевозок, корректировкой логистических цепочек и неготовностью работодателей платить высокие зарплаты.