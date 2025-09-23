Ричмонд
Спрос на строителей резко упал в Челябинской области

Рынок труда в Челябинской области переживает серьёзные изменения. С начала года число вакансий для строителей снизилось на 27%. При этом желающих работать в этой сфере наоборот стало больше на 37%. Такими данными поделились эксперты.

Источник: Pchela.News

Сейчас на одно предложение о работе в строительной сфере приходится 3,4 резюме, что говорит о сохраняющемся дефиците таких кадров. При этом наметился тренд на выравнивание баланса спроса и предложения.

— Такие изменения объясняются возросшей активностью соискателей, а также параллельным охлаждением спроса на кадры в сфере строительства. Более осторожный наём характерен для всего рынка труда в этом году, — пояснили аналитики сервиса hh.ru.

А ещё в Челябинской области стали значительно реже приглашать водителей на работу. С начала года число таких вакансий сократилось на 57%. Эксперты связывают это с охлаждением рынка автоперевозок, корректировкой логистических цепочек и неготовностью работодателей платить высокие зарплаты.