Экспорт зерна Казахстана в Китай снизился

«Наблюдается положительная динамика по основным направлениям. В частности, несмотря на снижение объемов зерна в китайском направлении, объем кормовой муки достиг 2 млн тонн, увеличившись в 4,6 раза. Это свидетельствует о том, что переработчики увеличили выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Сауранбаев на заседании правительства во вторник.