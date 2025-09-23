Ричмонд
Экспорт зерна Казахстана в Китай снизился

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Казахстан снизил экспорт зерна в Китай, но нарастил в 4,6 раза, до 2 млн тонн, объем кормовой муки, заявил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Источник: AP 2024

«Наблюдается положительная динамика по основным направлениям. В частности, несмотря на снижение объемов зерна в китайском направлении, объем кормовой муки достиг 2 млн тонн, увеличившись в 4,6 раза. Это свидетельствует о том, что переработчики увеличили выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Сауранбаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, за прошедший маркетинговый год аграриям обеспечен вывоз 13,3 млн тонн зерна, что на 45% больше показателя предыдущего года.

Из общего объема перевезенной продукции 10,3 млн тонн было направлено на экспорт, 3 млн тонн — внутри Казахстана. Своевременный вывоз продукции обеспечил высвобождение элеваторов и складских помещений для приемки нового урожая, отметил Сауранбаев.