Паромная линия между Сокчо и Владивостоком успешно функционирует

Стоимость билетов на паром из Владивостока в Сокчо начинается от 21 тысячи рублей, билет в обе стороны можно приобрести от 32 тысяч рублей, а цена за каюту самого высокого класса достигает 107 тысяч рублей в одну сторону. Помимо билетов, взимаются отдельные сборы за использование терминала — 2000 рублей во Владивостоке и 115 рублей в Сокчо.