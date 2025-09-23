Паромная линия между Сокчо и Владивостоком успешно функционирует

После успешного перезапуска паромного сообщения между южнокорейским портом Сокчо и Владивостоком в Приморском крае судно выполнило уже два прямых рейса, перевезя 322 пассажира и 225 автомобилей.
По данным пресс-службы правительства Приморья, 9 сентября, во вторник, из Сокчо в столицу региона прибыло 89 человек, среди которых было 73 корейца и 16 иностранцев. Обратно в Южную Корею в среду отправилось 99 пассажиров — 84 корейца и 15 иностранцев.
Министерство международных и внешнеэкономических связей Приморья уточнило, что паром курсирует по одному рейсу в неделю: отправление из Сокчо происходит во вторник в 16:00, прибытие во Владивосток — в среду около 14:00, а назад из Владивостока судно выходит в четверг в 14:00. Продолжительность путешествия составляет порядка 21−22 часов.
Судно, обслуживающее маршрут, имеет вместимость 216 пассажиров и до 350 автомобилей. Уже к следующему году ожидается увеличение максимального числа перевозимых пассажиров до 400 человек и появление возможности транспортировать контейнерные грузы.
Пассажирам предлагается семь классов размещения — от эконома до люксов, а также дополнительные сервисы, включая питание и Wi-Fi.
Стоимость билетов на паром из Владивостока в Сокчо начинается от 21 тысячи рублей, билет в обе стороны можно приобрести от 32 тысяч рублей, а цена за каюту самого высокого класса достигает 107 тысяч рублей в одну сторону. Помимо билетов, взимаются отдельные сборы за использование терминала — 2000 рублей во Владивостоке и 115 рублей в Сокчо.
Для владельцев домашних животных предусмотрена возможность провоза кошек и собак при наличии карантинных и ветеринарных сертификатов с размещением питомцев в специально отведенных местах. Правила багажа позволяют брать с собой два места ручной клади весом до 25 кг.
По информации пресс-службы администрации Владивостока, регулярные рейсы призваны активизировать туристический и экономический обмен между Россией и Южной Кореей, а маршрут служит важным звеном в логистической цепочке, связывающей Приморский край с северо-восточными провинциями Китая через порт Сокчо.