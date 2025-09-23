Новый вид ипотеки появился в Казахстане

Например, при покупке квартиры за 30 млн тенге и взносе в 10 млн тенге кредит предоставляется на полную сумму. При этом процентная ставка оказывается ниже. Эта схема — альтернатива стандартной ипотеке, спрос на которую падает из-за высоких процентов.
Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов сказал, что такая ипотека выгоднее, чем рыночная.
«Если у вас 50% уже накоплено, можете брать эту ипотеку, потому что она в целом выходит дешевле, чем просто рыночная», — сказал он.
Деньги клиентов в банках находятся под защитой КФГД. Риск только один: жилье находится в залоге банка, и заем нужно обслуживать.
С 1 ноября 2025 года АРРФР совместно с Нацбанком снизят максимальную ГЭСВ по ипотечным кредитам с 25% до 20%. Изначально снижение ставки планировалось с 15 июня, но регулятор отложил сроки, предоставив банкам дополнительное время для адаптации своих ипотечных продуктов.
Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов и эксперты из Казахстана отметили, что новые условия могут привести к ужесточению банками требований к заемщикам. Главный аналитик АФК Рамазан Досов считает, что ставка в 20% невыгодна для банков, что может спровоцировать массовые отказы в выдаче ипотек.
Снижение максимальной ставки по ипотеке заставит банки урезать ассортимент ипотечных продуктов и переключиться на другие направления бизнеса. При этом цены на жилье останутся стабильными благодаря льготным программам.