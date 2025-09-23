В Перми закрыли опасное кафе из-за отсутствия воды и грязи на стенах

Технологическую воду работники общепита приносили из дома в бутылках, а воду для напитков набирали в уличном автомате. В туалет персонал кафе ходил в квартире в соседнем доме, а сточную воду сливали прямо возле павильона. Все технологические процессы повара проводили в одном и том же помещении площадью в 20 квадратных метров.