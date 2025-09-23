В Перми закрыли опасное кафе из-за отсутствия воды и грязи на стенах

Суд закрыл опасное кафе в Перми из-за отсутствия воды и грязи на стенах, сообщает краевое ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, проверка в общепите прошла в доме № 28 по улице Дружбы. Специалисты выехали в кафе «Шаурма», чтобы изучить заведение на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Обследование показало, что в заведении было множество проблем: от уборки до отсутствия водоснабжения.
Технологическую воду работники общепита приносили из дома в бутылках, а воду для напитков набирали в уличном автомате. В туалет персонал кафе ходил в квартире в соседнем доме, а сточную воду сливали прямо возле павильона. Все технологические процессы повара проводили в одном и том же помещении площадью в 20 квадратных метров.
Кроме того, продукты в самом кафе хранились без маркировок, а на кухне не хватало оборудования.
«В довершение всего на момент обследования в кафе было грязно, полы и стены в жирном налёте, в углах мусор, под столами остатки пищи. Так как выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя виновным», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
В качестве наказания деятельность кафе было решено приостановить на 60 суток. После вступления решения суда в силу судебные приставы Мотовилихинского района выехали на место и опечатали павильон. На протяжении всего срока наказания ведомство будет проверять целостность пломб.