Форум и выставка 100+ TechnoBuild начнется в Екатеринбурге 30 сентября

Свыше 600 экспонентов и 200 секций ждут участников XII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, которая пройдёт в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо». Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, ожидается что мероприятие соберет порядка 40 тысяч участников и гостей и более 1 тысячи спикеров.
«Символично, что дискуссионная площадка ежегодно работает именно в Свердловской области, которая находится в десятке лучших регионов России по качеству городской среды, является одним из лидеров страны по количеству современных градостроительных решений и возведённого жилья. На выставке будут представлены самые высокотехнологичные решения в строительной отрасли: от создания цифровой модели здания до устройства фундаментов и дизайна интерьеров. Я убеждён, мероприятие укрепит статус Екатеринбурга как инженерно-строительного центра. Идеи, которые обсуждаются на форуме, дадут старт федеральным и локальным инициативам, а реальные кейсы — от масштабных кампусов до новых жилых районов — станут примером для других регионов», — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.
В рамках мероприятия пройдут 13 специализированных форумов для профессионалов и тех, кто хочет ими стать.
Напомним, главной темой Международной строительной недели станет «Архитектура победы». Идеи, которые обсуждаются на форуме, дают старт федеральным и локальным инициативам, а реальные кейсы — от масштабных кампусов до новых жилых районов — становятся примером для других регионов. Мероприятие помогает в достижении целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Для участия необходимо заполнить форму регистрации и получить подтверждение с билетом участника по электронной почте. Организаторы обращают внимание: тем, кто уже был на 100+ TechnoBuild в 2021—2024 годах, достаточно зайти на сайт форума в «Личный кабинет» и подтвердить участие одной кнопкой.
Организаторами мероприятия выступают правительство Свердловской области, министерство строительства и ЖКХ РФ, администрация города Екатеринбурга и Гильдия строителей Урала.