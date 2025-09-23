В Перми закроют один и продлят ещё три автобусных маршрута

Под продление также попадут маршруты № 11 и 13. Первый будет заезжать в микрорайон Погода. Тем самым планируется наладить связь с учебными заведениями на Садовом, куда распределили часть первоклассников из жилого комплекса Погода из-за нехватки мест в местном лицее № 10.