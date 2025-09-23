В Перми закроют один и продлят ещё три автобусных маршрута

Департамент транспорта закрывает один автобусный маршрут и продляет ещё три, сообщает телеграм-канал ведомства.
Об изменениях городской дептранс рассказал днём 23 сентября. Как рассказывает департамент, нововведения повлияют на работу четырёх маршрутов, которые изменятся с 1 октября 2025 года. В частности, свою работу прекратит автобусный маршрут № 30, следующий от микрорайона Садового до микрорайона Паркового и остановки «Тенториум».
Компенсировать отсутствие маршрута планируют за счёт продления автобуса № 19. С начала октября он будет следовать до «Улицы Куфонина», а № 19К заезжать к Тенториуму.
Под продление также попадут маршруты № 11 и 13. Первый будет заезжать в микрорайон Погода. Тем самым планируется наладить связь с учебными заведениями на Садовом, куда распределили часть первоклассников из жилого комплекса Погода из-за нехватки мест в местном лицее № 10.
В то же время маршрут № 13 продлят до остановки «Микрорайон Садовый» (ранее он следовал до Комсомольской площади).
«Тем самым, будет обеспечена новая транспортная связь с улицей Мира, а также компенсировано перенаправление маршрута № 11», — рассказали в департаменте транспорта Перми.