Новые трамваи «Кастор» пустят в Екатеринбурге по пяти маршрутам

В администрации Екатеринбурга планируют распределить 15 новых трехсекционных трамваев «Кастор» по пяти маршрутам. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Екатеринбурга.
Новые вагоны помимо маршрута № 18 Волгоградская — ВИЗ — пр. Ленина — УрФУ — Шарташ запустят по следующим направлениям:
- № 1 Академический — Юго-Запад — Радищева — 8 Марта — Вторчермет;
- № 6 ЦПКиО — Луначарского — Ленина — ВИЗ — Таганский ряд — 40 лет Октября;
- № 13 40 лет ВЛКСМ — Ленина — ВИЗ — Таганский ряд — 7 ключей;
- № 15 40 лет ВЛКСМ — Малышева — Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Вторчермет.
На все указанные маршруты вагоны будут направлять по мере их поступления в парк «Гортранса». 4 сентября в городе представили семь вагонов. Доставка остальных восьми трехсекционных трамваев ожидается до 31 января 2026 года. Трамваи, закупленные у Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос), полностью низкопольные и могут вместить более 150 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.