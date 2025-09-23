Новые трамваи «Кастор» пустят в Екатеринбурге по пяти маршрутам

На все указанные маршруты вагоны будут направлять по мере их поступления в парк «Гортранса». 4 сентября в городе представили семь вагонов. Доставка остальных восьми трехсекционных трамваев ожидается до 31 января 2026 года. Трамваи, закупленные у Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Роскосмос), полностью низкопольные и могут вместить более 150 пассажиров. В салонах установлены кондиционеры, климат-контроль, USB-порты и информационные табло.