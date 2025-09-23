В Свердловской области не хватает рабочих

В Свердловской области соискатели стали чаще откликаться на предложения работодателей в строительной отрасли. Об этом по итогам восьми месяцев 2025 года информирует KU66 со ссылкой на исследование HeadHunter.
В сентябре на одну вакансию в строительной сфере приходится 3,2 резюме. Дефицит в этом сегменте постепенно сокращается, но все равно остается ощутимым, так как далеко не все претенденты соответствуют заявленным требованиям.
За год количество открытых вакансий в строительстве в Свердловской области сократилось на 22%, а количество резюме выросло на 37%.
На уральских стройках сегодня не хватает 8100 разнорабочих, 4700 электромонтажников, 4300 слесарей и сантехников, 4300 инженеров-конструкторов и проектировщиков, 4200 сварщиков, 4 тысячи машинистов, 3100 инженеров ПТО и сметчиков, 2400 монтажников, 2 тысячи прорабов и мастеров СМР.