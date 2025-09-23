Нижегородские аграрии перевыполнили план по уборке зерновых

Для сравнения: в аналогичный период прошлого года было намолочено около 1,5 млн тонн, что на 22% меньше текущего показателя. Также аграрии региона уже собрали свыше 230 тысяч тонн картофеля, около 58 тысяч тонн сахарной свеклы и более 13 тысяч тонн овощей. Урожайность по ряду культур в этом сезоне превышает ожидаемую. В частности, по зерновым и зернобобовым она составляет 32 центнера с гектара, по картофелю — почти 344 центнера, а по рапсу — 24 центнера с гектара.