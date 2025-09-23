Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские аграрии перевыполнили план по уборке зерновых

Сельхозпредприятия Нижегородской области собрали более 1,8 млн тонн зерновых культур. На сегодняшний день обмолочено 93% посевных площадей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Николай Денисов. По его словам, план по сбору зерновых и зернобобовых культур перевыполнен на 15%.

Для сравнения: в аналогичный период прошлого года было намолочено около 1,5 млн тонн, что на 22% меньше текущего показателя. Также аграрии региона уже собрали свыше 230 тысяч тонн картофеля, около 58 тысяч тонн сахарной свеклы и более 13 тысяч тонн овощей. Урожайность по ряду культур в этом сезоне превышает ожидаемую. В частности, по зерновым и зернобобовым она составляет 32 центнера с гектара, по картофелю — почти 344 центнера, а по рапсу — 24 центнера с гектара.

Кроме того, продолжается уборка сои, лена масличного и горчицы. Параллельно в регионе идут кормозаготовительные работы. По данным Минсельхоза, на 18% перевыполнен план по сенажу — заготовлено 774 тысячи тонн. Почти полностью выполнен план по заготовке сена — 146 тысяч тонн. По силосу заготовлено 441 тысяча тонн, что составляет 59% от запланированного объема. В среднем на одну условную голову скота приходится 27 центнеров твердых и сочных кормов.

Кроме того, аграрии активно ведут посев озимых культур. Озимой пшеницей засеяно 174 тысячи гектаров, что соответствует 85% от плана. Также засеяно более 15,5 тысячи гектаров озимого рапса и свыше восьми тысяч гектаров ржи. Всего в этом году под озимые культуры в регионе отведено 230,5 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что валовый надой молока в Нижегородской области вырос на 4% с начала года.