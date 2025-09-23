Нижегородские аграрии перевыполнили план по уборке зерновых

Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Николай Денисов. По его словам, план по сбору зерновых и зернобобовых культур перевыполнен на 15%.
Для сравнения: в аналогичный период прошлого года было намолочено около 1,5 млн тонн, что на 22% меньше текущего показателя. Также аграрии региона уже собрали свыше 230 тысяч тонн картофеля, около 58 тысяч тонн сахарной свеклы и более 13 тысяч тонн овощей. Урожайность по ряду культур в этом сезоне превышает ожидаемую. В частности, по зерновым и зернобобовым она составляет 32 центнера с гектара, по картофелю — почти 344 центнера, а по рапсу — 24 центнера с гектара.
Кроме того, продолжается уборка сои, лена масличного и горчицы. Параллельно в регионе идут кормозаготовительные работы. По данным Минсельхоза, на 18% перевыполнен план по сенажу — заготовлено 774 тысячи тонн. Почти полностью выполнен план по заготовке сена — 146 тысяч тонн. По силосу заготовлено 441 тысяча тонн, что составляет 59% от запланированного объема. В среднем на одну условную голову скота приходится 27 центнеров твердых и сочных кормов.
Кроме того, аграрии активно ведут посев озимых культур. Озимой пшеницей засеяно 174 тысячи гектаров, что соответствует 85% от плана. Также засеяно более 15,5 тысячи гектаров озимого рапса и свыше восьми тысяч гектаров ржи. Всего в этом году под озимые культуры в регионе отведено 230,5 тысячи гектаров.
