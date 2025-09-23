Ричмонд
Ликёро-водочный завод за 100 миллионов продают в Челябинской области

В Златоусте продают ликёро-водочный завод. Производственный комплекс готовы передать во владение за 100 миллионов рублей. Рассказываем подробнее о предприятии.

Источник: Pchela.News

Здания комплекса расположены вплотную друг другу и создают на территории колодец. Здесь находятся производственные, складские и офисные помещения. Общая площадь составляет более 18 квадратных метров. Здания оснащены водоснабжением, отоплением, электричеством и газоснабжением.

— Расположен производственный комплекс в городской черте с удобными подъездными путями на проездной улице, — говорится в объявлении на сайте «Авито». — Инженеpные коммуникaции и cоoружeния в рaбoчем сoстoянии.

В августе выставили на продажу гостевой дом с рестораном, расположенный на берегу Поликарпова пруда в Миассе. Просят за него 230 миллионов рублей.