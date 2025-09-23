Здания комплекса расположены вплотную друг другу и создают на территории колодец. Здесь находятся производственные, складские и офисные помещения. Общая площадь составляет более 18 квадратных метров. Здания оснащены водоснабжением, отоплением, электричеством и газоснабжением.
— Расположен производственный комплекс в городской черте с удобными подъездными путями на проездной улице, — говорится в объявлении на сайте «Авито». — Инженеpные коммуникaции и cоoружeния в рaбoчем сoстoянии.
В августе выставили на продажу гостевой дом с рестораном, расположенный на берегу Поликарпова пруда в Миассе. Просят за него 230 миллионов рублей.