Минлесхоз РТ сообщил о подавлении вспышек непарного шелкопряда

Вспышек непарного шелкопряда в этом году в Татарстане не зафиксировано, осенние обработки леса проводить не планируется.

Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Вспышки непарного шелкопряда в Татарстане наблюдали последние три года, мы их благополучно прошли, были обработаны леса в районах Закамья. Лесокультурный сезон в 2025 году проходит в штатном режиме, дополнительных очагов шелкопряда не выявлено», — рассказал он.

Кузюров отметил, что вредители леса живут постоянно, полностью их уничтожить невозможно.

«Шелкопряд присутствует в той или иной степени, в малом количестве. Вспышки происходят потому, что нарушен баланс в природе, есть климатические отклонения. Из других вредителей — короед, корневая губка, которой подвержены хвойные насаждения. От короеда нет лечения, только санитарные рубки», — пояснил министр лесного хозяйства РТ.