Минлесхоз РТ сообщил о подавлении вспышек непарного шелкопряда

«Шелкопряд присутствует в той или иной степени, в малом количестве. Вспышки происходят потому, что нарушен баланс в природе, есть климатические отклонения. Из других вредителей — короед, корневая губка, которой подвержены хвойные насаждения. От короеда нет лечения, только санитарные рубки», — пояснил министр лесного хозяйства РТ.