В Самаре Дом промышленности могут продать за 319 млн рублей

В Самаре не утихают споры о долгах футбольного клуба «Крылья Советов». Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в интервью oboz.info рассказал, каким образом можно перекрыть треть задолженности.
Затянувшаяся продажа Дома промышленности сдвинулась с точки. Ранее здание выставили на торги за 319 млн рублей, но покупателя так и не нашли. По словам чиновника, стартует новая процедура продажи. Реализация объекта позволит решить проблему долга футбольного клуба.
Какая именно процедура будет реализована для продажи здания, пока неизвестно. Однако стоимость Дома промышленности останется такой же.