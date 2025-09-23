В Самаре Дом промышленности могут продать за 319 млн рублей

Затянувшаяся продажа Дома промышленности сдвинулась с точки. Ранее здание выставили на торги за 319 млн рублей, но покупателя так и не нашли. По словам чиновника, стартует новая процедура продажи. Реализация объекта позволит решить проблему долга футбольного клуба.