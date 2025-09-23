Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре запустили массовый выпуск квадроциклов для МЧС и военных

Квадроциклы ЭдДен-1500 уже используются военными в зоне СВО.

В Краснодаре запустили массовый выпуск квадроциклов ЭдДен-1500 для МЧС и военных, сообщают «Краснодарские известия».

Техника создана из отечественных комплектующих и уже используются военными в зоне СВО. Вездеходы применяются для эвакуации раненых, доставки грузов в труднодоступные районы, патрулирования и буксировки техники весом до трех тонн.

Для МЧС разработали модификацию, в которую можно устанавливать емкости для воды, пожарные рукава и оборудование для тушения пожаров. А для северных регионов разработчики предусмотрели установку отвала для уборки снега.