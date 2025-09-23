В Краснодаре запустили массовый выпуск квадроциклов для МЧС и военных

В Краснодаре запустили массовый выпуск квадроциклов ЭдДен-1500 для МЧС и военных, сообщают «Краснодарские известия».
Техника создана из отечественных комплектующих и уже используются военными в зоне СВО. Вездеходы применяются для эвакуации раненых, доставки грузов в труднодоступные районы, патрулирования и буксировки техники весом до трех тонн.
Для МЧС разработали модификацию, в которую можно устанавливать емкости для воды, пожарные рукава и оборудование для тушения пожаров. А для северных регионов разработчики предусмотрели установку отвала для уборки снега.