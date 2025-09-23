Ричмонд
Зарплаты строителей в Свердловской области выросли на 23%

В Свердловской области растет число соискателей в сфере строительства.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области специалисты стали чаще откликаться на вакансии в строительной сфере, при этом число резюме в этом сегменте снизилось.

Аналитики платформы hh.ru проанализировали рынок труда за первые восемь месяцев 2025 года и выяснили, что сейчас на одну строительную вакансию приходится в среднем 3,2 резюме.

С начала года количество резюме выросло, а число вакансий уменьшилось. За год вакансий стало меньше на 22%, а резюме — больше на 37%. Это связано с тем, что соискателей стало больше, а работодатели стали осторожнее брать новых сотрудников.

Наиболее востребованы сейчас разнорабочие, электромонтажники, слесари, сантехники, инженеры-конструкторы и проектировщики, сварщики, машинисты, инженеры ПТО и сметчики, монтажники, прорабы, а также инженеры по охране труда и экологи. В то же время на позиции разнорабочих и инженеров по охране труда уже достаточно кандидатов.

— Медиана зарплатного предложения в сфере строительства и недвижимости составляет на данный момент в Свердловской области 102,2 тыс. рублей (на август 2025), и по сравнению с прошлым годом оно выросло на 23%, — уточнили аналитики.

Самые высокие предложения получают руководители проектов, сварщики, маляры и штукатуры, главные инженеры проектов и геодезисты. Их зарплаты достигают от 145 до 165 тысяч рублей.