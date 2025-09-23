Более 200 школ будет построено в Казахстане в 2025 году

«Данные показатели мы прогнозируем, что уже до конца этого года достигнут порядка 2 трлн…. Я думаю, это очень хорошие цифры. И сама идея комфортных школ не состоит в том, что построить хорошее здание, где предусмотрены максимально все условия для детей, она состоит в том, что сейчас уже нами ведется внедрение новых как бы механизмов. Мы планируем в ближайшие два года внедрить концептуально новую систему управления учебными процессами в общеобразовательных школах», — сказал он.