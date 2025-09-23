Более 200 школ будет построено в Казахстане в 2025 году

«За годы независимости в Казахстане было построено чуть более 2200 школ. В нынешнем году 232 школы сейчас уже строятся, из них 112 комфортных школ. Так, до конца года будет завершено порядка 232 школ и порядка 1370 школ были построены за последние 5 лет. Это более 60 почти процентов за все периоды независимости, которые были построены», — сказал он в ходе Kursiv Infrastructure Forum.
Таким образом, спрогнозировал Мусабаев, проблема трехсменных школ будет полностью решена уже к 2026 году, а проблема аварийных школ будет сокращена на 70%.
По его подсчетам, существенная часть аварийных школ останется в сельской местности. Однако эту проблему планируется решить за счет местного бюджета и средств фонда поддержки инициатив образования в 2026—2027 годы.
Он также отметил, что инвестиции в образование остаются одними из самых выгодных вложений.
«Развитие самого человеческого капитала — это обязательная важная составляющая самой как бы экономики и в целом, если посмотреть на анализ на один вложенный доллар. В образовании он составляет порядка от $15 до $20», — сообщил он.
Глава департамента отметил, что развитие проекта по строительству комфортных школ в Казахстане задало новый уровень в возведении школ, хотя и не является панацеей от всех бед в данной сфере.
«В дальнейшем это будет являться как бы бенчмаркингом вообще всей системы среднего образования, что государственные общеобразовательные школы должны как бы подтягиваться к этому уровню комфорта школы», — сказал он.
Из 217 комфортных школ почти половину ожидается построить в сельской местности. По его словам, в сельском населенном пункте строится такая же по качеству комфортная школа, как и в Астане или Алматы.
Мусабаев сообщил, что инвестиции в основной капитал учреждений среднего образования росли в 2023 и 2024 годы, а также в 2025 году, достигнув в этом году уже 1,8 трлн тенге.
«Данные показатели мы прогнозируем, что уже до конца этого года достигнут порядка 2 трлн…. Я думаю, это очень хорошие цифры. И сама идея комфортных школ не состоит в том, что построить хорошее здание, где предусмотрены максимально все условия для детей, она состоит в том, что сейчас уже нами ведется внедрение новых как бы механизмов. Мы планируем в ближайшие два года внедрить концептуально новую систему управления учебными процессами в общеобразовательных школах», — сказал он.
Kursiv Infrastructure Forum — первая независимая площадка для стратегического диалога об инфраструктурных проектах и инвестициях в Казахстане. Форум организован командой Kursiv.media и призван объединить ключевых участников отрасли для обмена опытом, идеями и решениями.