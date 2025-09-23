Негосударственная экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинской улице в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.
Положительное заключение выдали 23 сентября. Документацию разработала компания «Русский дом», а застройщиком выступило ООО «Нижавтострой».
Напомним, что отель расположится около дома № 56 по улице Ильинской и будет состоять из двух корпусов, каждый из которых будет иметь четыре-пять этажей. Общая площадь здания составит 6,6 тысячи кв. метров. В нем оборудуют 96 номеров и автопарковку на 16 мест. Реализацию проекта планируют завершить до конца 2030 года. Отель построят вблизи Почаинского оврага — одного из живописных уголков Нижнего Новгорода.