Экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинской улице

Отель расположится около дома № 56 по улице Ильинской.

Источник: АБ «Гора», ООО «Русский Дом-НН» / mingrad.nobl.ru

Негосударственная экспертиза одобрила проект гостиницы на Ильинской улице в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС ЕГРЗ.

Положительное заключение выдали 23 сентября. Документацию разработала компания «Русский дом», а застройщиком выступило ООО «Нижавтострой».

Напомним, что отель расположится около дома № 56 по улице Ильинской и будет состоять из двух корпусов, каждый из которых будет иметь четыре-пять этажей. Общая площадь здания составит 6,6 тысячи кв. метров. В нем оборудуют 96 номеров и автопарковку на 16 мест. Реализацию проекта планируют завершить до конца 2030 года. Отель построят вблизи Почаинского оврага — одного из живописных уголков Нижнего Новгорода.