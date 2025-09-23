Ричмонд
Лукашенко поручил Нацбанку сформировать группу для анализа ситуации в экономике

Лукашенко сказал, что Нацбанк создаст группу для работы по экономике параллельно с Госконтролем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать в Нацбанке группу для анализа ситуации в экономике, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании с премьер-министром Александром Турчиным белорусский лидер сообщил о создании в Нацбанке специальной группы. Александр Лукашенко сказал, что попросил об этом экс-премьера, а сейчас главу Нацбанка Романа Головченко.

— Я попросил бывшего премьера (бывших же не бывает) — молодой человек, образованный, опытный, чтобы он создал группу у себя в Национальном банке, — рассказал он.

Глава страны заметил, что в Нацбанке есть люди — умные, грамотные, знающие экономику, которые смогут работать и помогать параллельно с Комитетом госконтроля.

— Потому что не совсем функция Комитета госконтроля, знаешь, чем он должен заниматься, — заметил лидер страны.

Лукашенко уточнил, что специальная группа Нацбанка будет информировать президента и анализировать ситуацию в экономике Беларуси.

— А по деньгам же видно все. Ты же экономист, понимаешь, — добавил он, обратившись к премьеру.

При этом белорусский президент также уточнил, что информация не будет закрытой. И премьер-министр тоже ее будет получать.

Напомним, ранее Александр Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси.

Также Александр Лукашенко сказал проконтролировать деятельность одного из вице-премьеров Беларуси: «Результата его деятельности я не вижу».

Кроме того, Александр Лукашенко сказал премьер-министру Турчину про вопрос номер один в Беларуси.

